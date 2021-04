Covid 19 in Abruzzo, 180 nuovi casi positivi

L’aggiornamento del 17 aprile sui contagi Covid 19 in Abruzzo.

Rispetto a ieri si registrano oggi in Abruzzo 180 nuovi positivi (di età compresa tra 4 mesi e 96 anni).

Nella giornata di ieri, venerdì 16 aprile, sono stati eseguiti 4858 tamponi molecolari e 1539 test antigenici. Sono 14 i nuovi decessi registrati nelle ultime 24 ore, di cui 6 risalenti ai giorni scorsi.

56926 i pazienti guariti dal Covid dall’inizio della pandemia, +189 rispetto a ieri: 9871 i casi attualmente positivi, -25 rispetto alla giornata di ieri, di cui 515 ricoverati in area medica (-10), 54 ricoverati in terapia intensiva (-3), 9302 in isolamento domiciliare (-12).

Covid 19, l’incremento odierno per provincia.

Del totale dei casi positivi registrati nelle ultime 24 ore 59 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila, 54 in provincia di Chieti, 22 in provincia di Pescara, 43 nella provincia teramana.

Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità.