CIV Superbike, Flavio Ferroni sul podio: grande rimonta al Mugello

Podio per l’abruzzese Flavio Ferroni. Grinta e tenacia nella prima gara del campionato: Ferroni si prende il secondo posto dopo una rimonta entusiasmante.

17 aprile ’21 CIV SBK, Mugello – La stagione 2021 del Campionato italiano velocità di motociclismo ha preso il via questo pomeriggio sul circuito del Mugello. Brividi e commozione durante il momento dedicato al ricordo di Fausto Gresini, l’ex campione del mondo e team manager, scomparso lo scorso 23 febbraio per le complicazioni dovute al Covid.

L’abruzzese Flavio Ferroni conquista la scena: protagonista di una grande rimonta sul circuito del Mugello, dopo lo start dall’ottava casella.

Prima gara da ricordare per Flavio Ferroni, con il numero 33 quest’anno nel CIV Superbike, per il Team Nuova M2 Racing e con Aprilia. Incredibilmente competitivo l’abruzzese chiude secondo, dopo una bella rimonta dall’ottava posizione in griglia di partenza.

La vittoria va a Michele Pirro, a salire sul terzo gradino del podio è il portacolori della Scuderia Honda Improve, Luca Vitali.