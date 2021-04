Alessandro Venturelli, possibile avvistamento a L’Aquila: Quarto Grado in città

Non una, ma due segnalazioni dall’Abruzzo su Alessandro Venturelli, 20enne scomparso da Sassuolo lo scorso 5 dicembre 2020. Avvistato un ragazzo somigliante al giovane a L’Aquila, in via delle Macchiole. Qualche settimana fa un primo avvistamento ad Avezzano. Le segnalazioni a Quarto Grado.

Una prima segnalazione è arrivata una settimana fa alla trasmissione tv Quarto Grado da una telespettatrice, che, ai giornalisti e agli inquirenti della Squadra Mobile di Modena ha parlato di avere avvistato un giovane somigliante ad Alessandro Venturelli durante una sagra di paese. La località del presunto avvistamento, Avezzano, non era stata resa nota in un primo momento, per non interferire con le indagini e le ricerche in corso. Ora, però, un nuovo presunto avvistamento è arrivato sempre dall’Abruzzo, a pochi km da Avezzano, precisamente dall’Aquila.

Un abbigliamento completamente diverso quello riferito dalle persone che avrebbero avvistato Alessandro: la prima segnalazione, infatti, riferisce di un giovane presente a una sagra di paese con indosso un saio e con i capelli rasati su entrambi i lati. La persona che lo avrebbe avvistato a L’Aquila, al contrario, riferisce (versione comprovata da alcune telecamere presenti nelle vicinanze del luogo dell’avvistamento) che il giovane indossasse un jeans chiaro e una felpa di colore scuro.

Per ascoltare la versione del testimone del presunto avvistamento Quarto Grado è arrivato a L’Aquila.

Clicca qui per rivedere il servizio della puntata andata in onda, con il servizio dedicato al caso di Alessandro Venturelli, da 1h e 30m.

L’avvistamento del giovane, che non indossava la mascherina, è avvenuto poco dopo le 12 in una zona fuori L’Aquila. Non sono facilmente visibili i tratti del viso. “L’altezza potrebbe corrispondere a quella di Alessandro, così come la capigliatura”, l’analisi tentata da Quarto Grado.

L’appello resta quello di segnalare qualsiasi avvistamento alla Squadra Mobile di Modena, che si sta occupando delle ricerche del giovane. Ora è proprio in Abruzzo che si stanno concentrando le ricerche degli inquirenti: senza tralasciare le attività avviate anche in Svizzera e in Olanda, dopo presunti avvistamenti. Sono stati anche contattati i responsabili di molti ordini e comunità spirituali, per non lasciare nulla al caso.

La madre di Alessandro, ospite in studio, ha riferito che il giovane non conoscesse l’Abruzzo personalmente, in quanto non vi era mai stato. Tra le ipotesi avanzate anche quella di un timore che Alessandro Venturelli – che non aveva passato un momento semplice, dopo un brutto incidente nel 2016 – aveva manifestato prima di sparire: un fattore che ha fatto ipotizzare anche un eventuale condizionamento da parte di una setta.