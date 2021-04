Vaccini Abruzzo, si aprono le prenotazioni per i 60-69enni

ABRUZZO – Da lunedì aperte le pronotazioni per la vaccinazione dei cittadini tra i 60 e i 69 anni.

Da lunedì inizieranno le vaccinazioni anti Covid 19 per i cittadini dai 70 ai 79 anni e contestualmente di apriranno le prenotazioni per quelli tra i 60 e i 69 anni. Lo ha annunciato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, a margine della riunione dell’Unità di Crisi di oggi pomeriggio, nella quale si è fatto il punto settimanale sull’emergenza Covid 19.

“I dati – ha sottolineato Marsilio – sono in sostanziale miglioramento, tranne l’indice Rt. Oggi siamo a 0.92, comunque nella media nazionale. Diminuiscono comunque i contagiati: rispetto a un mese fa, ne abbiamo la metà. La provincia di Pescara è quasi in zona bianca, mentre le province di Teramo e L’Aquila hanno 100, 110 di incidenza: quella dell’Aquila è comunque in discesa. Le zone rosse che sono state decise la scorsa settimana hanno avuto un effetto di contenimento, e a questo punto diminuiremo il numero. Ne restano in zona rossa la metà, tra cui Avezzano, e Celano”.