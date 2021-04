Gelaterie Duomo, nuova veste: arriva Il Paradiso del Gelato

L’AQUILA – Nuova veste per Gelaterie Duomo che diventa Il Paradiso del Gelato. Per l’inaugurazione gelato gratis a domicilio.

Può un gelato farti toccare il cielo con un dito? Da oggi è letteralmente possibile con le Gelaterie Duomo. La storica gelateria simbolo del capoluogo d’Abruzzo, tra le migliori gelaterie d’Italia secondo il Gambero Rosso che la premia con i prestigiosi tre coni per il terzo anno consecutivo, cambia look per portare ancora più in “alto” il gelato artigianale d’Abruzzo. E lo fa con un nuovo brand, nuovi arredi, confezioni e packaging personalizzati completamente plastic free e una nuova comunicazione a livelli celestiali.

Eh sì, perché è proprio il Paradiso il nuovo tema per la Gelateria pluripremiata del Maestro gelatiere Francesco Dioletta, che mercoledì 21 Aprile riaprirà la sua sede nel cuore di Avezzano in Piazza Risorgimento e sabato 24 Aprile, in Corso Vittorio Emanuele a L’Aquila, nei locali storici in uso prima del sisma del 2009.

“Da oltre 35 anni i nostri gelati artigianali trovano un riscontro caloroso per la qualità dei nostri prodotti.”- ci racconta Francesco Dioletta fondatore e maestro Gelatiere della storica gelateria – “In questi anni ci siamo sempre impegnati per la cura del cliente che per noi è fondamentale. Abbiamo sempre cercato di soddisfarne ogni esigenza, dall’attenzione agli ingredienti e alle materie prime fino al confezionamento con materiali plastic free. Ultimamente, però, ci siamo concentrati sull’intenzione di trasformare la degustazione dei nostri gelati in una vera e propria esperienza immersiva. Per questo ci siamo rivolti a dei professionisti della comunicazione: Climax Studio che da oggi ci affiancherà nella nostra comunicazione e nelle nostre strategie di marketing online e offline.”

L’ideazione creativa del concept, il restyling dei locali e il branding sono stati curati infatti dalla giovane Agenzia di Comunicazione aquilana Climax Studio che per la realizzazione progettuale degli interni dei locali ha collaborato con la 1AX Architetti Associati di Avezzano.

“L’attività di Dioletta nella sua estetica aveva un’identità un po’ frammentata a causa anche dei tanti cambiamenti ed evoluzioni che il brand ha subito negli anni.” ci racconta Massimo Molinari, direttore creativo di Climax Studio “per la nostra idea, quindi, siamo partiti proprio dal concetto di Duomo, un nome importante e fortemente simbolico per la nostra città, un nome che emotivamente rinvia molto alla sacralità di un luogo. Mancava qualcosa però, un mondo che fosse anche dolce, morbido e fantastico, in grado di appassionare grandi e piccini. Partendo così dall’aspetto significativo del luogo siamo arrivati per estensione al concetto di Paradiso.

In linea con i due concetti di Duomo e Paradiso, che diventano nei locali di Dioletta un unico luogo immaginario e onirico, abbiamo realizzato il logo unendo il sacro con il profano, ricorrendo sia alle linee essenziali che richiamano la struttura architettonica della cattedrale ma anche a curve morbide ispirate al cielo e alle nuvole, con un riferimento subliminale alla cremosità della panna e all’immagine soffice e delicata del gelato artigianale. Il tutto diventa stimolo allusivo ad un’esperienza di beatitudine che si puo’ assaporare all’interno delle Gelaterie Duomo, dove l’occhio si riposerà su pareti e decori dalle tinte pastello che rinviano ad un universo magico, tenero e infantile. Abbiamo quindi creato quello che per noi era “Il Paradiso del Gelato”, sigla che da oggi accompagnerà il brand in tutte le sue applicazioni proprio con lo scopo di rimarcare quella che è la mission principale del brand: il gelato del Duomo oltre ad essere buonissimo è totalmente genuino, senza addensanti o coloranti artificiali… puro, come le anime del Paradiso!”

Un cambiamento, quello del Duomo, maturato e sviluppato in un periodo difficile e di emergenza, che ha assunto un significato importante anche a livello psicologico per il maestro.

“Questa esperienza di rinnovamento, le lunghe riunioni fatte e i continui stimoli mi hanno salvato in questo periodo buio che stiamo vivendo. – continua Francesco Dioletta – “Abbiamo maturato l’idea che di fatto siamo un’impresa artigianale che celebra un piccolo rito di felicità (sorride n.d.r), e questa idea del paradiso ci è piaciuta tantissimo. Con questo cambiamento anche nell’ambientazione abbiamo voluto stimolare i nostri clienti con idee innovative che avessero un riflesso anche sul loro stato d’animo. Sono molto soddisfatto di quello che abbiamo creato e spero che tutto l’amore e la dedizione che ci abbiamo messo vengano apprezzati.”

Gelaterie Duomo: Il Paradiso del Gelato è pronto ad accogliervi, secondo le normative vigenti, mercoledì 21 Aprile in Piazza Risorgimento ad Avezzano e, il sabato 24 Aprile, a L’Aquila in Corso Vittorio Emanuele. Il restyling dei locali di Piazza Duomo, invece, è stato intenzionalmente posticipato al prossimo anno, come ci spiega Dioletta: “Sono emozionato per questo che è solo l’ inizio di un nuovo percorso. Non vediamo l’ora di poter condividere con tutta la cittadinanza la nostra gioia con la giusta spensieratezza. per questo abbiamo deciso di rimandare a tempi migliori e più sicuri il restyling della sede principale. Stiamo vivendo questo momento come un ciclo di rinascita che si concluderà, l’anno prossimo, con un grande evento che ci auguriamo possa celebrare il ritorno alla normalità!

Ma non vi preoccupate – conclude il Maestro – è vero che non potremo organizzare un vero e proprio evento per le due aperture del 17 e del 24 Aprile, ma, per rimanere in tema… un piccolo miracolo lo stiamo organizzando: per festeggiare, il gelato ve lo portiamo noi gratuitamente a casa! Per scoprire come seguiteci sui nostri canali social.”

