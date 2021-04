Valeria Mella, il suo sogno è realtà: in Madagascar un centro sanitario in suo nome

Valeria Mella, dopo la tragedia il suo sorriso nel centro sanitario nato in suo nome in Madagascar.

Il sogno di Valeria Mella di aiutare chi aveva bisogno vedrà la luce: in Africa nascerà un centro sanitario in suo nome.

Valeria Mella, originaria di Avezzano, è una degli escursionisti travolti dalla valanga sul Velino.

”GRAZIE DI CUORE AGLI AMICI CHE HANNO REALIZZATO IL SOGNO DELLA NOSTRA CARISSIMA VALERIA MELLA”

Queste le parole di ringraziamento di Suor Marie Jeanne rivolte a tutti gli amici di Valeria Mella che nel giorno del suo compleanno, il 22 marzo scorso ha ricevuto in regalo il suo sogno: la realizzazione di un centro sanitario in Madagascar.

Valeria voleva recarsi nella sede avezzanese di Africa Mission per prendere informazioni e progettare a breve quel suo sogno meraviglioso, concedere quell’amore che lei con naturalezza e quotidianamente diffondeva, con quel suo sorriso luminoso e con la dolcezza che non ha mai negato al prossimo, a chiunque incontrava.

I sogni di Valeria sono stati spazzati dalla valanga che l’ha travolta sul Velino, ma gli amici continuano a portar avanti, in suo nome, il desiderio di continuare a fare del bene.

Suor Marie Jeanne la responsabile di tutte le missioni delle suore del Sacro Cuore di Ragusa che si trovano in Madagascar, nonchè referente e contabile della missione di ”Africa Mission” a Bekopaka.

Con questa preghiera dall’Africa ci giunge la gratitudine per Valeria che ricordiamo insieme a Gianmarco Degni, Gian Mauro Frabotta, Tonino Durante, e tutti coloro che hanno partecipato e stanno ancora aderendo all’iniziativa lanciata lo scorso 22 Marzo.

‘‘Buongiorno, grazie di cuore per la generosità degli amici che hanno realizzato il sogno della nostra carissima Valeria Mella. Anche grazie infinito eleviamo a Dio per Valeria che ha un cuore d’oro pieno d’amore per i poveri. La nostra preghiera è che Lei con i suoi amici godano la felicità eterna. Grazie infinito! Il suo amore, assieme al suo nome, rimarranno sempre nel nostro cuore e nella missione in Madagascar. Siamo molto riconoscenti a tutti i collaboratori di questo progetto tanto necessario per la gente di Bekopaka”.

Il sentimento di gratitudine è una delle espressioni più evidenti della capacità di amare e ancora una volta Valeria ha reso possibile, con la bontà che la caratterizzava e che ci ha tramandato, che i nostri cuori battessero all’unisono sino in Africa.

Non solo da Avezzano e dalla Marsica, ma persino da fuori l’Abruzzo, sono pervenute sul conto dell’associazione Africa Mission di Avezzano tantissime donazioni. Una incredibile, gigantesca manifestazione d’amore per Valeria e per quei bambini così lontani da noi, ma sentiti così vicini dalla giovane avezzanese.

Sempre Suor Marie Jeanne ha comunicato in queste ore che la missione, grazie ai fondi raccolti, vedrà arrivare i primi materiali di allestimento.

Per aderire si può inviare il proprio contributo secondo le seguenti modalità:

BENEFICIARIO: Africa Mission onlus cattedrale di Avezzano

CAUSALE: sogno Valeria per il Madagascar

IBAN: IT 30F 08327 40440 0000 00001558

Per ottenere la ricevuta fiscale di avvenuto bonifico inviare una mail al seguente indirizzo: africamissionavezzano@gmail.com.