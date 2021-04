Covid 19 in Abruzzo, 259 nuovi casi positivi

Covid 19 Abruzzo, sono 259 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. L’aggiornamento.

Sono complessivamente 67553 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 259 nuovi casi (di età compresa tra 1 e 90 anni).

Sono stati eseguiti 4586 tamponi molecolari e 1306 test antigenici.

Covid 19 Abruzzo, l’incremento dei casi per singola provincia

Del totale dei casi positivi, 78 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila, 45 in provincia di Chieti, 31 in provincia di Pescara, 99 in provincia di Teramo e 6 per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

3 sono i pazienti deceduti, 55299 i guariti (+22), 10460 gli attualmente positivi (+234), 557 i ricoverati in area medica (invariato), 65 ricoverati in terapia intensiva (-2), 9838 in isolamento domiciliare (+236).

Lo comunica l’assessorato alla Sanità della Regione Abruzzo.