Nubi nel weekend aquilano del 10 e 11 aprile: poche piogge. Temperature in aumento.

Le previsioni di MeteoAquilano. Nel corso del weekend la nostra regione si troverà in una zona intermedia tra un promontorio anticiclonico stazionato sul Mediterraneo orientale e la convergenza di umide correnti atlantiche, che invece caratterizzeranno il bacino occidentale del Mediterraneo e le regioni centro-settentrionali. Il cielo sarà dunque sporcato da nuvolosità sparsa, prevalentemente di tipo medio-alta, che sarà accompagnata soltanto da isolati, brevi e deboli precipitazioni. Le temperature saranno in risalita e con esse anche la quota neve, che si assesterà sulle alte quote appenniniche.

La giornata di sabato trascorrerà con cielo da poco a parzialmente nuvoloso. La nuvolosità sarà più consistente al primo mattino e in serata sulle zone a confine con il Lazio ma non darà luogo a precipitazioni significative. Temperature minime e massime in aumento (MIN: +1/+5°C, MAX: +13/+16°C), ventilazione debole da sud-ovest.

La giornata di domenica sarà caratterizzata da nuvolosità irregolare sui comparti settentrionali e sul Gran Sasso, dove saranno possibili deboli precipitazioni a carattere sparso, con neve solo oltre i 2000 metri. Altrove si alterneranno schiarite ed annuvolamenti più consistenti, con basso rischio di qualche isolato, debole e breve piovasco. Temperature nel complesso stazionarie, sia nei valori minimi che in quelli massimi. Venti deboli sud-occidentali.

Un peggioramento del tempo è atteso per i primi giorni della nuova settimana, quando arriverà sul medio-alto versante tirrenico un nucleo depressionario di matrice nord-atlantica. Le fresche correnti atlantiche faranno abbassare le temperature. Torneranno nubi compatte, piogge diffuse a valle e neve dalle medie quote appenniniche.