Giro D’Italia, i dettagli della tappa a L’Aquila

Giro d’Italia, questa mattina a L’Aquila la presentazione delle città di tappa della 104esima edizione.

La presentazione del Giro d’Italia è in corso a Palazzo Silone, sede della Regione Abruzzo.

Quest’anno la corsa rosa toccherà l’Abruzzo con tre partenze e un arrivo.

Alla presentazione partecipano Davide Cassani, commissario tecnico della nazionale ciclismo e Stefano Garzelli, già vincitore del Giro d’Italia e commentatore sportivo, Giulio Ciccone ciclista, Mauro Vegni direttore Giro d’Italia, Gianluca Ginoble, componente del gruppo musicale Il Volo, Guido Liris, assessore regionale con delega allo Sport.

Sarà Vittorio Fabrizi il presidente del Comitato organizzatore della tappa che il prossimo 17 maggio partirà dall’Aquila alla volta di Foligno.

Lo ha stabilito la giunta comunale che, oltre a dirigenti, funzionari, tecnici comunali e rappresentanti delle società partecipate, ha inserito nell’organismo anche gli assessori allo Sport e alle Politiche Sociali, rispettivamente Vito Colonna e Francesco Bignotti. Il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, sarà coordinatore del Comitato di tappa.

Un’edizione, quella del 2021, che festeggerà i 90 anni della maglia rosa: la prima fu quella di Learco Guerra sul traguardo di Mantova il 10 maggio 1931.

Quest’anno la corsa rosa toccherà l’Abruzzo con tre partenze e un arrivo: 14 maggio Notaresco –16 maggio Castel di Sangro16 maggio Campo Felice – Rocca di Cambio –17 maggio L’Aquila

L’assessorato allo Sport della Regione Abruzzo per presentare questo importante appuntamento con lo sport e la promozione del territorio su 200 testate giornalistiche internazionali accreditate, porterà in Abruzzo, in esclusiva, l’originale Trofeo Senza Fine edizione 2021.

Il Giro d’Italia farà tappa anche a L’Aquila

La carovana rosa in Abruzzo fa tappa fissa da ben 3 anni: nel 2018 l’arrivo in quota a Campo Imperatore. Nel 2019 il traguardo di tappa a L’Aquila.

Nel 2020, nell’edizione che è stata posticipata ad ottobre a causa della pandemia, in Abruzzo si svolsero ben due tappe, la San Salvo-Roccaraso e la Lanciano-Tortoreto.

Link alla diretta da Palazzo Silone