Concorsi pubblica amministrazione, 2800 posti per le regioni del Sud: c’è anche l’Abruzzo

Concorsi, nuovi posti di lavoro nella Pubblica Amministrazione nelle regioni del Sud: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Grazie al bando emanato dalla Gazzetta ufficiale il 6 aprile, potranno provvedere a nuove assunzioni di personale tecnico e giuridico nell’ambito della pubblica amministrazione, permettendo quindi i miglioramenti che erano stati previsti dal Recovery Plan.

“Una doppia opportunità per tanti laureati e professionisti: conquistare un lavoro di qualità e partecipare alle progettazioni per la rinascita della nostra comunità e del nostro Mezzogiorno” ha affermato Mara Carfagna, ministro per il Sud e la Coesione.

Verranno attuate le riforme dei concorsi pubblici del 2021, ossia le prove saranno senza carta e penna, con l’utilizzo di strumenti informatici, uso di mascherine ffp2 e sedi decentrate in ogni regione. Saranno quindi concorsi in tutta sicurezza e, soprattutto, avranno tempi più brevi.

Concorsi pubblica amministrazione: come candidarsi

Le domande possono essere presentate fino al 21 aprile tramite il sistema Spid sulla piattaforma “Step One 2019”. Nella piattaforma avverrà una selezione automatica in base a due criteri, uno in base alle esperienze lavorative e l’altro in base al possesso dei requisiti necessari per partecipare al concorso.

In base ai risultati del programma, verrà stilata una prima graduatoria di 8.400 persone.

In seguito, nel mese di giugno, ci sarà la prova scritta in modalità telematica, mentre la pubblicazione di coloro che avranno ottenuto il posto sarà a luglio.

Le assunzioni, che saranno a tempo determinato, per un massimo di 36 mesi, interesseranno 1412 esperti tecnici, 918 esperti per la gestione rendicontazione e controllo, 177 funzionari per progettazione e animazione territoriale, 169 esperti amministrativi e giuridici e 124 esperti analisti informatici.

Tra i requisiti minimi per poter fare domanda vi sono sono la cittadinanza italiana, europea o permesso di soggiorno, la maggiore età e nessuna condanna penale.