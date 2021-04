Crisi Covid 19, portiamo le imprese fuori dalla pandemia: la protesta

Crisi da Covid 19, “scendono in piazza” anche le imprese. Un’estesa azione di protesta e sensibilizzazione nazionale a cui si uniscono le sedi Confesercenti della Provincia dell’Aquila.

Mercoledì 7 aprile è indetta una manifestazione di protesta e sensibilizzazione di Confesercenti a livello nazionale. Una protesta “a distanza” che vuole coinvolgere gli imprenditori, renderli partecipi e parte attiva per indurre Governo, Parlamento e Regioni a condividere le nostre proposte: sostegni adeguati alle perdite realmente subite e ai costi fissi sostenuti, credito immediato, una vera accelerazione sui vaccini e, soprattutto, un piano per ripartire.

Anche in Provincia dell’Aquila, sarà organizzata un’assemblea in videoconferenza, alle ore 10:30, con l’obiettivo di rafforzare la manifestazione nazionale e far sentire la voce delle imprese del territorio.

A poco più di un anno dal lockdown totale che ha investito il Paese, il sistema economico è allo stremo, rischia di collassare. Non è esclusa nessuna categoria, ma le filiere legate al turismo, al commercio ed ai servizi, sono quelle più colpite. Si tratta, quasi sempre, di piccole imprese, spesso familiari, che con i propri collaboratori rappresentano l’ossatura del sistema economico del nostro territorio e in questo tragico momento della storia, dovrebbero occupare il primo posto nell’agenda della politica.

Imprese in crisi: il grido d’allarme di Confesercenti

“Basta, non ce la facciamo più: o ci danno dei rimborsi seri sulla base di quanto è stato perso effettivamente o qui chiudiamo tutti”. Questo il grido di allarme lanciato da Confesercenti, al quale si uniscono i rappresentanti locali.

Filiberto Figliolini, Presidente di Confesercenti Area Avezzano e Marsica e Mario Antonelli, Presidente di Confesercenti L’Aquila e Comuni del Cratere, invitano la categoria a partecipare all’iniziativa di protesta e sensibilizzazione, che come detto si svolgerà “a distanza”, nel rispetto delle normative vigenti. Le imprese, attaccano i due Presidenti, sono allo stremo, se dal Governo non arriveranno le risposte attese l’unica ipotesi rimarrà la chiusura, per sempre. Serve un decreto imprese, con sostegni adeguati e credito immediati. Soprattutto serve un piano per ripartire. Queste le proposte saranno oggetto di una petizione online, che sarà possibile sottoscrivere su www.confesercenti.it dal giorno 7 aprile.

La mobilitazione di Confesercenti, con iniziative sui social e interviste ai vertici dell’associazione di categoria, interesserà tutto l’Abruzzo e tutti i settori rappresentati dall’Associazione. Nel pomeriggio di Mercoledì 7 aprile, dalle ore 18.30, sempre on line, si terrà anche l’ASSEMBLEA DEGLI ACCONCIATORI ED ESTETISTE DI CONFESERCENTI ABRUZZO. Parteciperanno i Responsabili di Confesercenti Immagine e Benessere: Filiberto Figliolini (Presidente Nazionale degli Acconciatori) ed Arianna Pulsoni (Presidente Regionale del Settore estetica).