Avezzano, Scuola sicura: il Comune organizza un nuovo screening

Avezzano, scuola sicura, tamponi prima del rientro: test antigenici saranno effettuati nella palestra dello Stadio dei Pini dalle 9 alle 18.

L’amministrazione comunale di Avezzano ha programmato per la giornata di domani, martedì 6 aprile, uno screening gratuito con test antigenici riservato in via prioritaria ad alunni e personale scolastico che mercoledì 7 torneranno in presenza negli istituti del territorio comunale. Lo screening, gratuito e su base volontaria, si effettuerà alla palestra dello Stadio dei Pini, dalle 9.00 alle 18.00 con test antigenici.

Considerato l’aumento dei contagi nel territorio marsicano e nella città, la partecipazione al test è fortemente raccomandata per cercare di prevenire l’ulteriore diffusione del contagio da covid19. Come evidenziato, lo screening è riservato prevalentemente al mondo della scuola, tuttavia come per le precedenti circostanze, il test è aperto a chiunque volesse partecipare.

Si ricorda di portare con sé un documento di identità valido e la tessera sanitaria, insieme al modulo di accettazione scaricabile sulla pagina principale del sito del Comune all’indirizzo www.comune.avezzano.aq.it

“In attesa che la campagna vaccinazioni possa arrivare ai risultati da tutti auspicati, i test rimangono uno strumento principale per la lotta al virus”, afferma il sindaco Giovanni Di Pangrazio, “invito quindi tutti a partecipare al monitoraggio, per individuare i positivi asintomatici e tutelare la salute di sé stessi e degli altri”.