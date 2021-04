6 aprile, accendi la tua luce: l’Italia abbraccia L’Aquila

L’Aquila 12 anni dopo alza la sua luce al cielo stellato, nel ricordo rispettoso e silenzioso delle sue 309 vittime. E tutta Italia risponde al dovere della memoria.

Si è acceso poco dopo le 21 di questa sera, lunedì 5 aprile, la luce da Piazza Duomo. Un fascio dritto al cielo, nel secondo anno orfano della fiaccolata per le vie della città ricostruita.

La diretta della cerimonia

Intanto l’Abruzzo delle istituzioni e dei privati cittadini si stringe a L’Aquila. Nell’anno in cui il sindaco Pierluigi Biondi ha chiesto la mobilitazione nazionale, semplicemente accendendo una luce alla finestra o dai balconi, per ricordare le vittime del sisma, dodici anni dopo. E tutto il Paese sta rispondendo all’appello. Abbiamo raccolto alcune delle tantissime testimonianze di una luce accesa, per pregare, ricordare, commemorare le vite spezzate da una notte maledetta. La notte più lunga.

