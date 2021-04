Pasqua 2021, il cardinale Giuseppe Petrocchi: “Il Signore riscatta le nostre sofferenze”

L’AQUILA – Gli auguri di Pasqua del cardinale Giuseppe Petrocchi: “Tutto può trasformarsi in grazia se lasciamo che la Resurrezione di Gesù agisca dentro noi”.

“Rivolgo gli auguri più cari di buona Pasqua: la Pasqua di Gesù diventi la nostra Pasqua”. Così il cardinale Giuseppe Petrocchi, Arcivescovo metropolita di L’Aquila, nel suo messaggio inaugurale al microfono del Capoluogo.it. “Il Signore – ha sottolineato il cardinale Petrocchi – è entrato nella nostra storia, ha vinto il male che la percorre, ha preso su di se nostra sofferenza e l’ha riscattata, perchè l’ha trasformata in offerta d’amore al Padre e il Padre risponde sempre all’amore crocificco con l’amore risorto”.

“Abbiamo a che fare con problemi, avversità, tribolazioni, – ha proseguito il cardinale Petrocchi – e spesso non siamo in grado modificare certe situazioni, però possiamo vivere con significato tutte condizioni attraverso cui siamo chiamati a camminare. Tutto può trasformarsi in grazia, se lasciamo che la Resurrezione di Gesù agisca dentro noi. Viviamo in una fase molto difficile della nostra epoca, un dramma pandemico, una sciagura sanitaria che si è abbattuta sull’intero pianeta; siamo chiamati ad affrontare con coraggio e modo unanime questa sfida; solo se saremo convergenti, avendo come meta primaria il bene comune, potremo superare questa onda ostile che si abbatte contro noi. L’emergenza ha dimostrato che tante sicurezze che ritenevamo inscalfibili sono invece fragili, bisogna ricorstuire una visione del mondo e della società, poggiando su valori più veri, forti e stabili. La Pasqua ci aiuterà a costruire un mondo più aperto a Dio e per questo più a misura d’uomo”.