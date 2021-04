Pasqua in Abruzzo con pupe e cavalli: i dolci che non possono mancare a tavola

Pupe e cavalli, cuori, fiadoni e pizze, la tradizione non si ferma nemmeno con il Covid.

Vediamo cosa si preparerà per rendere più gustosa questa Pasqua 2021.

Pasqua sulla tavola abruzzese: pupe e cavalli

Pupe e cavalli: forse questo dolce, arricchito di bellissime decorazioni, è uno tra i più conosciuti della tradizione abruzzese e ha una storia molto particolare, appartenente sia a tradizioni pagane, sia cristiane.

Per la prima dobbiamo tornare nel ‘800, quando alle feste di fidanzamento i ragazzi erano soliti scambiarsi questi dolci.

Il cavallo veniva consegnato alla famiglia della futura sposa da quella del futuro sposo, per la pupa invece accadeva il contrario, ossia il ragazzo riceveva le pupe in dono dalla famiglia della fidanzata.

La tradizione cristiana, invece, si rifà al momento in cui Gesù spezzò il pane per darlo gli apostoli, ed è per questo che nel giorno di Pasqua le pupe e i cavalli devono essere consumati.

I cuori di pasta di mandorle

Altro dolce che non può mancare sono i cuori di pasta di mandorle: lo scambio avveniva tra fidanzati, o venivano regalati dalle suocere alle nuore. Anche qui, come per le pupe e i cavalli, abbiamo un’ampia scelta di decorazioni: fiori, scritte (a partire dalla classica “Buona Pasqua) e simboli della festività sembrano essere quelli più gettonati per questi dolci a base di cioccolato.

Da ricordare anche il fiadone, la cui ricetta varia da località in località . Nelle zone dell’entroterra della regione, infatti, la variante dolce è prevalente, mentre per le zone costiere è più diffusa quella salata.

La sua origine risale al Rinascimento, quando Cristoforo di Messinburgo, un cuoco che lavorava alla corte d’Este, a Ferrara, cercava per la preparazione di questi dolci un ingrediente che allora era presente solo nei territori dell’ odierno Abruzzo.

Il dolce è a base di uova e formaggio e nasconde un ripieno fatto di diversi tipi di formaggio ( varie sono le combinazioni che si possono scegliere) , uova e sale.

Pasqua in tavola in Abruzzo: la pizza dolce

Ultimo ma non meno importante, la pizza di Pasqua: la celebre ricetta, che varia da regione a regione, presenta due varianti, una a base di formaggio, l’altra è dolce ed è arricchita con zuccherini colorati.

I preparativi, secondo la tradizione, iniziavano già dal Venerdì Santo per facilitarne la lievitazione e farla trovare pronta la Domenica mattina.