San Gregorio, tamponi in ritardo: 52 bambini in attesa

San Gregorio, solo 6 bambini su 58 hanno ricevuto il risultato del tampone eseguito lunedì 28 marzo. Ritardi causati da “problemi di restituzione del Software del Laboratorio analisi”.

Numerose le segnalazioni arrivate alla redazione del Capoluogo su ritardi nei risultati dei tamponi. Sono 58 i bambini della scuola di San Gregorio – chiusa a causa di un focolaio – che hanno fatto il tampone lunedì 28 marzo: soltanto sei di loro hanno ricevuto il referto. Rischia, così, di saltare completamente il tracciamento dei contatti dei casi positivi. Ciò vuol dire che i familiari diretti dei bambini, ancora in attesa del risultato, continuano ad uscire per questioni lavorative e personali.

Il caso di San Gregorio, però, dove è stato eseguito uno screening dopo la positività di oltre 20 suore, non è l’unico per il quale sono stati registrati ritardi.

A Barisciano ci sono cinque persone in attesa – trattasi di contatti di casi positivi e con sintomi – alcune delle quali hanno effettuato il tampone lunedì 28 marzo, senza avere ancora il risultato del test.

La redazione del Capoluogo ha contattato il dottor Domenico Pompei, Direttore del Dipartimento di Prevenzione della Asl1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila. “I ritardi sono dipesi da un problema di restituzione del Software del Laboratorio sul Sistema Sanitario regionale. Ce ne siamo resi conti con qualche giorno di ritardo e ora stiamo cercando di recuperare. È la seconda volta che si verifica un simile problema di comunicazione. Il sistema funziona in questo modo: questi dati, una volta analizzati, vengono inviati al Software del Laboratorio e da qui passano al Sistema Sanitario regionale, ritornando automaticamente via mail all’interessato che si è sottoposto al tampone, o al suo medico di base. Il problema riscontrato dal Software del Laboratorio ha comportato i vari ritardi. Abbiamo già ricevuto diverse segnalazioni in merito. Risolveremo il prima possibile“.