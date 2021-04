Consiglio regionale d’Abruzzo, Corte dei Conti certifica regolarità dei rendiconti

Consiglio regionale, la Corte dei Conti certifica la regolarità dei rendiconti 2020 dei gruppi consiliari.

“Per il secondo anno consecutivo la Corte dei Conti attesta la regolarità dei rendiconti dei Gruppi consiliari per l’anno 2020, confermando la serietà di tutti i componenti l’Assemblea e la scrupolosità nella gestione delle economie di funzionamento”.

Lo dichiara il Presidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo, Lorenzo Sospiri, a margine dell’approvazione da parte dell’Ufficio di Presidenza della deliberazione che prende atto della positiva conclusione della fase di controllo della Corte dei conti.

“Il documento approvato – sottolinea Sospiri – dà il via libera alla pubblicazione dei rendiconti dei gruppi consiliari, così come previsto per legge”.