Controlli anti Covid, poliziotti presi a calci e testate

Due poliziotti presi a calci e testate durante i controlli anti Covid 19. Prognosi di 21 e 12 giorni.

Nella serata di sabato durante il servizio interforze di controllo del territorio volti a contenere anche il covid19, nell’area denominata “Palazzaccio” di Via Marconi, in pieno centro cittadino, durante l’identificazione di alcuni giovani, per controllare se venissero da altre zone, C.L., classe 2001, residente ad Avezzano, con un precedenti per furto, nel tentativo di sottrarsi colpiva con uno schiaffo e successivamente con una testata sullo zigomo un Assistente Capo Coordinatore del Commissariato di Avezzano, procurandogli anche la rottura degli occhiali da vista sul viso. Il Poliziotto subito soccorso da immediato intervento del personale sanitario veniva sottoposto a tac eseguita all’ospedale del capoluogo marsicano, a seguito della quale venivano prescritti 21 gg di prognosi, ma in considerazione dei danni fisici provocati, i sanitari per fine mese hanno deciso di ripetere lo stesso esame per ulteriori valutazioni.

A seguito di tale violento gesto il giovane avezzanese veniva prontamente immobilizzato da tutti gli Agenti operanti intenti nei servizi anticovid e accompagnato presso il Commissariato di P.S. per le incombenze del caso, quando attorno alle 21,30 circa cercando la fuga da quegli uffici, sferrava calci nei confronti di un altro operatore di quell’Ufficio provocandogli seri danni alla caviglia destra con referto di 12 gg. . Il giovane immediatamente bloccato per la seconda volta veniva riportato all’interno degli uffici dal personale di polizia, ma non pago di quello che aveva appena fatto, continuava la sua opera delittuosa non solo nei confronti degli uomini del Commissariato ma anche verso gli arredi degli Uffici di Pubblica Sicurezza che ha cercato di rompere con calci e pugni e per tale atto è stato denunciato anche per danneggiamento di bene pubblico riportando nel colpire i mobili una prognosi di 5 giorni.

Il dott TIMPANO magistrato di turno disponeva per C.L. la misura degli arresti domiciliari dove veniva portato verso l’1 della giornata odierna.

I controlli volti al rispetto delle disposizioni governative di contrasto e contenimento del Covid-19, proseguiranno e saranno intensificati in vista del prossimo weekend pasquale, a tal proposito i servizi di ordine e sicurezza pubblica disposti dal Questore dell’Aquila dott Gennaro Capoluongo nell’attività di controllo del territorio, sull’osservanza delle prescrizioni e restrizioni imposte da legge saranno attenti e scrupolosi al mantenimento delle disposizioni previste per la zona rossa.