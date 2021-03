L’AQUILA – Previsioni meteo per il weekend: ecco la primavera.

Il weekend trascorrerà all’insegna di condizioni atmosferiche tipicamente primaverili. Il campo anticiclonico presente sul bacino centrale del Mediterraneo tenderà ulteriormente a rafforzarsi. Tuttavia, il passaggio di deboli e umide correnti atlantiche sul suo bordo settentrionali farà in modo che il cielo non si presenterà totalmente sgombro da nubi, specie nelle ore pomeridiane. La probabilità di imbattersi in qualche isolato, breve e debole rovescio al pomeriggio sui rilievi principali sarà piuttosto basso. Le temperature saranno pressoché stazionarie e si manterranno in linea con le medie del periodo.

La giornata di sabato trascorrerà con cielo sereno o al più poco nuvoloso per il transito di qualche velatura o nuvolosità alta. Qualche nube sparsa in più sarà possibile sulle zone a confine con il Lazio e sui rilievi al pomeriggio, ma non ci sarà il rischio di precipitazioni significative. Temperature minime e massime stazionarie (MIN: -3/+2°C, MAX: +14/+18°C), ventilazione debole sud-occidentale.

La giornata di domenica si aprirà con cielo sereno o al più poco nuvoloso ovunque. Nel corso del pomeriggio e della prima serata assisteremo alla formazione di nubi sparse a ridosso dei rilievi principali, che difficilmente daranno luogo a qualche isolato, breve e debole rovescio. Il cielo tornerà totalmente sereno nel corso delle ore. Temperature stazionarie, sia nei valori minimi che in quelli massimi. Venti deboli prevalentemente da ovest.

L’inizio della nuova settimana sarà ancora contrassegnato da generali condizioni di tempo stabile e soleggiato. Le temperature saliranno ulteriormente fin oltre le medie del periodo. Le nubi compatte, la pioggia e la neve dell’inizio della scorsa settimana saranno soltanto un lontano ricordo.

Meteo Aquilano