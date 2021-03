Il Corecom Abruzzo incontra la Vicepresidenza del Consiglio regionale

Incontro istituzionale tra Corecom Abruzzo e la vicepresidenza del Consiglio regionale.

“Si è svolto questa mattina a Pescara l’incontro tra il Vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari e i rappresentanti del Corecom Abruzzo: il Presidente Ricardo Chiavaroli e i componenti, l’Avvocato Gaetano Di Tommaso e la Dottoressa Roberta Galeotti.

“L’incontro è stato molto proficuo – ha commentato Pettinari al termine – credo che il Corecom sia un fiore all’occhiello della Regione Abruzzo e rappresenti un servizio indispensabile per il cittadino. Il Comitato regionale per le Comunicazioni, tra le altre cose, è preposto a dirimere le controversie tra gestori telefonici e utenti consumatori, rappresentando un vero e proprio sportello a tutela di questi ultimi. Ho voluto dare tutta la disponibilità della Vicepresidenza del Consiglio regionale a lavorare affinché il Comitato regionale per le comunicazioni sia operativo e funzionale al meglio”.

Il Presidente Ricardo Chiavaroli ha poi voluto ringraziare Domenico Pettinari per l’attenzione istituzionale dimostrata. “Il primo colloquio di oggi è stato reciprocamente utile – commenta al margine dell’incontro – perché, pur nella legittima autonomia tra Consiglio regionale e Corecom, si è convenuto che per i cittadini abruzzesi sarà importante che si sviluppi una sinergia di azione a livello locale e non solo”.