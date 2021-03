Didattica in presenza, un tampone a settimana per tutti gli studenti

Piano per la riapertura delle scuole, si valuta l’ipotesi tampone a tutti gli studenti una volta a settimana.

Tamponi per tutti gli studenti, grandi e piccini, il primo giorno di ripresa delle lezioni e poi a seguire, ogni settimana. È una delle ipotesi al vaglio del Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi e del consigliere Agostino Miozzo per il piano di riapertura scuole. Insomma, tamponi rapidi per tutti, ogni settimana e in caso di positività tampone molecolare a tutta la classe.

“Con il decreto-legge Sostegni – ha spiegato il Ministro Bianchi Bianchi nel corso del Question time di ieri – abbiamo stanziato, come ricordato, le necessarie risorse – 150 milioni – per l’acquisto di ulteriori dispositivi di protezione e materiali per l’igiene individuale e degli ambienti, per la predisposizione di presidi medico – sanitari di supporto all’attività di somministrazione di test diagnostici alla popolazione scolastica e all’espletamento del contact tracing per il più efficace e tempestivo raccordo con i Dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali”.

Come spiega orizzontescuola.it, però, adesso bisogna mettere nero su bianco e capire nello specifico come agire e organizzare il tutto: “Sarà una gestione statale in raccordo con gli Enti locali oppure, come per il vaccino del personale scolastico, l’organizzazione sarà di natura regionale?”

Intanto c’è da ultimare le vaccinazioni al personale scolastico: “La campagna vaccinale – ha assicurato Miozzo – sta andando avanti molto bene, contiamo di raggiungere la stragrande maggioranza del corpo docente e non docente subito dopo Pasqua”.

Rientro a scuola, studenti in classe.

Intanto domani l’Unione degli studenti in piazza da L’Aquila, Pescara e Lanciano con il movimento di Priorità alla scuola per chiedere alla Regione Abruzzo gli investimenti necessari al rientro in sicurezza nei prossimi mesi: “Mentre le scuole venivano aperte e chiuse a seconda della curva dei contagi, l’amministrazione regionale non ha saputo prendere scelte politiche decisive per garantire il diritto allo studio nella nostra regione. Servono investimenti strutturali sul sistema di trasporti per garantire il distanziamento e il collegamento tra i poli scolastici e le aree più periferiche del territorio. Dobbiamo ripensare il modo in cui si fa didattica, la dad ha messo in luce il fallimento dei metodi di apprendimento basati sulla didattica frontale e lo studio nozionistico, vogliamo una didattica inclusiva che favorisca lo sviluppo della coscienza critica. Pretendiamo interventi strutturali per quanto riguarda l’edilizia scolastica, l’ultimo rapporto di Legambiente ci consegna una situazione preoccupante affermando che 1 scuola su 3 nel nostro Paese ha bisogno di interventi di manutenzione urgente. Dal caro libri, ai costi dei trasporti, da una didattica respingente, al diritto alla connettività la Regione deve impegnarsi per garantire il diritto allo studio, soprattutto alla luce della crisi economica che il nostro paese sta attraversando. La legge regionale sul diritto allo studio in Abruzzo risale al 1974, chiediamo urgentemente che vengano aperti dei tavoli di lavoro con tutte le componenti sociali che attraversano i luoghi della formazione, per riscrivere una legge che vada incontro alle nuove esigenze del mondo della scuola e chiediamo che le istituzioni si prendano la responsabilità politica di finanziare il diritto allo studio”.