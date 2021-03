L’Aquila, viale Persichetti: occhio all’incrocio pericoloso

L’AQUILA – Scarsa visibilità all’incrocio tra viale Persichetti e via XX Settembre.

A dilloalcapoluogo la segnalazione sulla scarsa visibilità all’incrocio tra viale Persichetti e via XX Settembre, con conseguente pericolosità.

“Vorrei segnalare – scrive infatti un lettore – la pericolosità per immettersi, con la macchina, da viale Persichetti in via XX Settembre in entrambe le direzioni, nonostante la presenza di specchio parabolico. La vista è ostacolata dalla presenza di alberi e arbusti e il monumento nello spartitraffico”.

