Borse di studio Bper, 28 studenti premiati in provincia dell’Aquila: i nomi

Bper, sono 28 gli studenti in provincia dell’Aquila premiati con le borse di studio di Fondazione 150°. Tutti i nomi.

Si è svolta nel pomeriggio la cerimonia online di consegna delle borse di studio Fondazione 150° di BPER Banca.

Quest’anno sono stati premiati 241 studenti (81 con assegno da 700 euro e 160 da 500 euro) provenienti da tutte le province italiane in cui l’Istituto è rappresentato, grazie ai risultati ottenuti nell’anno scolastico 2018-19.

Nel corso della cerimonia sono intervenuti alcuni studenti vincitori; per BPER Banca: il Presidente Pietro Ferrari, i Direttori Regionali Paolo Barchi (Emilia Est), Giuseppe Litta (Abruzzo Molise), Ermanno Ruozzi (Emilia Centro), Salvatore Pulignano (Puglia Basilicata), Luigi Zanti (Calabria Sicilia), l’Area Manager Brescia Gianluigi Cozza.

Ha inoltre partecipato il Magnifico Rettore dell’Università di Modena e Reggio Emilia Carlo Adolfo Porro.

Bper, ben 28 studenti della provincia de L’Aquila sono risultati tra i vincitori.

Ad aggiudicarsi l’assegno da 700 euro sono stati:

Corsetti Danilo di Sulmona

Critelli Eleonora Anna di Pratola Peligna

Del Bove Orlandi Alessio di Luco Dei Marsi

Di Domenico Angelica di Scontone

Di Leonardo Davide di Avezzano

Di Sipio Alessandra di San Benedetto Dei Marsi

El Mazaz Badr di Pescina

Montaldi Elisa di Civitella Roveto

Plaku Alessio de L’Aquila

Ragnoli Ruben di Raiano

Ad aggiudicarsi l’assegno da 500 euro sono stati:

Amadio Lorenza di Poggio Picenze

Amadio Ludovico di Poggio Picenze

Balla Luca de L’Aquila

Bernabei Noemi di Gagliano di Aterno

Bonaldi Sofia di Aielli

Bucciarelli Giuseppe di Goriano Sicoli

Capulli Sara di Scoppito

De Amicis Vincenzo di Luco dei Marsi

Di Carlo Ilaria di Avezzano

Di Nenno Elisa di Castel di Sangro

Mancinelli Pierpaolo di Avezzano

Muccio Chiara di Introdacqua

Muccio Marta di Introdacqua

Porfirio Mattia de L’Aquila

Romano Manlio di Castel di Sangro

Salvati Francesca di Luco dei Marsi

Venditti Marco di Luco dei Marsi

Venditti Eliana di Luco dei Marsi

Bper, la storia del premio

Il premio è stato istituito nel 1967 in occasione del centenario della Banca popolare dell’Emilia Romagna, fondata nel 1867 con la denominazione di Banca Popolare di Modena, ed è giunto alla 54esima edizione.

Il Presidente Ferrari nel corso dell’evento ha affermato: “In un momento in cui si continua a patire gli effetti della pandemia e la scuola in particolare risente di questa situazione, devo dire che oggi parlare di successi scolastici e incontrare – seppur virtualmente – giovani bravi nello studio mi riempie di soddisfazione. I ragazzi imparano tanto da noi professionisti già esperti, ma anche noi abbiamo da imparare da loro perché proprio dalle nuove generazioni arrivano sempre risposte importanti alle situazioni critiche, segnali di ottimismo e un’energia particolari di cui credo tutti abbiamo bisogno in questo momento. Mi aspetto che continuino sulla strada del buon profitto, perché saranno l’ossatura della società di domani. Voglio quindi congratularmi con tutti e augurare loro le migliori soddisfazioni professionali”.