Tanti auguri di buon compleanno a Mario Narducci, storico giornalista aquilano, vaticanista e scrittore, dalla penna garbata e mai banale.

Compie oggi gli anni il mitico Mario, punto di riferimento per tanti colleghi. 83 primavere indossate con piglio e tanta ironia, come un abito di ottima fattura.

É presidente dell’Istituto di Abruzzesistica e Dialettologia e promotore del Premio L’Aquila intitolato ad Angelo Narducci, direttore storico del quotidiano Avvenire. É componente di numerosi Premi letterari.

Storico direttore di Tvuno, nella sua lunga e intensa carriere ha lavorato per Il Resto del Carlino, La Gazzetta del Popolo, Avvenire e Il Popolo, seguendo per quest’ultimo, come vaticanista, i viaggi apostolici di Paolo VI nell’ultimo scorcio del pontificato e, per dieci anni, quelli di Giovanni Paolo II, poi raccontati in un libro.

La sua penna è stata particolarmente prolifica anche durante il lockdown, con i “Racconti in quarantena”, che hanno tenuto compagnia anche ai lettori del Capoluogo e che saranno dati presto alle stampe

In attesa di poter festeggiare dal vivo, con un bel cabaret di pasticcini, tanti auguri a Mario Narducci dalla redazione del Capoluogo e altre 150 di queste primavere!