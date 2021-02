Sanremo 2021, l’abruzzese Casadilego duetta con Francesco Rega

Ci sarà anche la giovane abruzzese Casadilego a Sanremo che duetterà con Francesco Renga nella serata dedicata alle cover.

Casadilego, nome d’arte di Elisa Coclite, è la voce “oceanica” di X Factor. Abruzzese doc, di Montorio al Vomano, ha vinto l’ultima edizione del talent show, conquistando giudici e pubblico con la sua voce cristallina.

Dopo X Factor, Sanremo: Casadilego canterà con Renga la canzone “Un giorno in più” di Ornella Vanoni.

Mancano pochi giorni alla 71esima edizione del Festival della canzone italiana, messo per la prima volta in forse dalla pandemia. Le sorprese di certo non mancheranno, ma nel frattempo iniziano ad essere svelati alcuni particolari della competizione che partirà il prossimo 2 marzo e terrà gli italiani incollati al televisore per cinque serate.

Infatti, in queste ore vengono svelati gli artisti che parteciperanno alla serata dei duetti.

A causa delle restrizioni sarà sicuramente una kermesse dal tenore molto diverso: ad esempio non ci sarà il pubblico.

Alla conduzione per il secondo anno consecutivo, di nuovo Amadeus, con Rosario Fiorello al suo fianco.