Celano, nominato commissario Giuseppe Canale

Il Prefetto dell’Aquila, Cinzia Torraco, a seguito delle misure degli arresti domiciliari e della custodia cautelare in carcere disposte dal Tribunale di Avezzano nei confronti del Sindaco e del Vice Sindaco del Comune di Celano, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n.235/2012, ha sospeso i citati amministratori dalle cariche dagli stessi ricoperte. Contestualmente, al fine di assicurare la funzionalità dell’Ente ed in particolare dell’organo esecutivo, ha nominato quale Commissario Prefettizio il dott. Giuseppe Canale, Viceprefetto in quiescenza, per svolgere le funzioni del Sindaco e della Giunta del Comune di Celano, limitatamente al periodo di perduranza della sospensione degli amministratori oggetto delle misure cautelari.

Celano, chi è Giuseppe Canale: nominato Commissario Prefettizio

Nato il 28 maggio 1952 a Benevento. Laureato in Giurisprudenza, già Dirigente Vice Prefetto Vicario della Prefettura di Benevento.

Tra le sue esperienze e i ruoli ricoperti: Componente Commissione Straordinaria per la gestione del Comune di Casoria (Napoli), sciolto per infiltrazioni camorristiche; Commissario prefettizio e/o straordinario in oltre dieci comuni nelle province di Napoli, Campobasso e Benevento; Commissario Straordinario Liquidatore di alcuni comuni; Componente di Nuclei di Valutazione comuni; Componente effettivo Sezione provinciale Isernia del Comitato Regionale di Controllo; Presidente di Commissioni e Sottocommissioni Elettorali Circondariali; Docente aggiunto, per gli anni accademici 2010/2011 e 2011/2012, della materia “Teoria Generale del Coordinamento per le Forze di Polizia” nell’ambito dei Corsi, riservati ai Funzionari/Ufficiali di livello direttivo delle cinque Forze di polizia, organizzati dalla Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Presidente, dal 13 dicembre 2011, della Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Casal di Principe (CE).