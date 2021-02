Velino, tre escursionisti perdono l’orientamento: interviene il Soccorso Alpino

Tre persone in difficoltà sul Monte Velino. Nel giorno dei funerali dei quattro avezzanesi ritrovati senza vita dopo un mese di ricerche, tre escursionisti si sono ritrovati in difficoltà in montagna.

Gli escursionisti in difficoltà sul Velino pare abbiano perso l’orientamento mentre percorrevano il sentiero 3.

In corso l’intervento del Soccorso Alpino e Speleologico, con una squadra partita via terra.

Non è stato necessario far partire l’elisoccorso, in quanto nessuno sarebbe ferito, secondo quanto confermato al Capoluogo da fonti ufficiali.

Seguiranno aggiornamenti.