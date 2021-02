Gabriele Gravina rieletto presidente: dal Castel di Sangro ai vertici della Figc

Gabriele Gravina è stato confermato Presidente della FIGC.

Nell’assemblea elettiva riunita al “Rome Cavalieri, A Waldorf Astoria Hotel”, a Roma, il presidente uscente, in carica da ottobre 2018, ha ottenuto il 73,45% dei voti, mentre lo sfidante Cosimo Sibilia si è fermato al 26,25% delle preferenze.

“E ora può cominciare il secondo tempo della partita”. Così Gabriele Gravina nelle sue prime parole da presidente riconfermato.

E ancora, riferendosi alla ripartenza e al futuro: “Non potevamo fermarci, non dovevamo fermarci, non ci fermeremo”.

Gravina, come riporta La Gazzetta, ha fatto il pieno evidentemente in tutte le componenti, compresa la serie A, sottraendo qualche consenso a Sibilia anche nell’ambito della Lega Nazionale Dilettanti.

Anche l’Abruzzo guarda con favore alla rielezione di Gabriele Gravina, per anni numero 1 dello storico Castel di Sangro dei miracoli.

“Grazie per la vostra dedizione, pazienza e fiducia – ha dichiarato Gravina – Vi ho proposto una strategia che sarà difficile e non senza tensioni. Noi tiriamo fuori il meglio nei momenti duri. Sentiamo la responsabilità di migliaia di giovani a cui dobbiamo dare un calcio più bello, solido e sostenibile”.

La votazione per il presidente FIGC

Il presidente federale viene eletto da 276 delegati, che rappresentano le società di Lega di Serie A, Lega di Serie B, Lega Pro, Lega Nazionale Dilettanti, Associazione Italiana calciatori, Associazione italiana allenatori e Associazione italiana arbitri, che votano secondo pesi ponderati. In poche parole ci sono dei voti di delegati che valgono di più.

E il complesso dei voti è di 516 unità, chi ottiene la maggioranza più uno è eletto presidente. La votazione si tiene a scrutinio segreto con sistema di voto elettronico, anche se già prima dell’inizio filtravano le intenzioni di voto.

I club di Serie A e Serie B in massa si erano espressi a favore del presidente Gravina. Mentre gli arbitri hanno deciso di astenersi.

Elezioni Figc, gli altri eletti nel nuovo consiglio federale

Sono stati eletti nel nuovo consiglio federale Figc Giuseppe Pasini e Alessandro Marino per la Lega Pro, per la Lega Dilettanti Stella Frascà e Daniele Ortolano, oltre a Florio Zanon (area Nord), Francesco Franchi (area centro), Maria Rita Acciardi (area sud).

In rappresentanza degli atleti professionisti eletti Davide Biondini e Umberto Calcagno, per i dilettanti Valerio Bernardi e Chiara Marchitelli.

Per i tecnici professionisti Mario Beretta e per i dilettanti Zoi Gloria Giatras. In consiglio i presidenti delle Leghe (Paolo Dal Pino, Serie A), Mauro Balata (Serie B), Francesco Ghirelli (Lega Pro), Cosimo Sibilia (Dilettanti) e dell’Aia, il neoeletto Alfredo Trentalange.

Elezioni FIGC, Sibilia: “Prendo atto del risultato, le partite si vincono e si perdono”

“Le partite si vincono e si perdono. E io me la sono giocata con lealtà e con il massimo impegno. Non ho nulla da rimproverarmi e prendo atto del risultato ampio che ha portato all’elezione di Gravina”, ha dichiarato il numero della LND Cosimo Sibilia al termine dell’Assemblea Federale.

Sibilia, archiviata la tornata elettorale, sarà comunque tra i componenti del nuovo Consiglio Federale, in quanto presidente della Lega Nazionale Dilettanti e quindi membro di diritto. “Io e i cinque consiglieri federali della LND faremo come sempre la nostra parte, sostenendo con convinzione le istanze della base e partecipando ai processi decisionali della FIGC nell’interesse comune del calcio italiano”.

(La foto allegata all’articolo è stata pubblicata dal quotidiano online Fanpage)