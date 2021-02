Covid Pizzoli, chiusa scuola primaria di Cavallari

Cinque alunni della scuola primaria di Cavallari di Pizzoli positivi al Covid19.

Chiuso per dieci giorni – dal 22 febbraio fino al 3 marzo – il plesso scolastico di Cavallari per la sola scuola primaria (1°, 2°, 3°, 4° e 5° elementare): la decisione è stata presa dal sindaco a seguito della positività al Covid riscontrata in cinque alunni della scuola.

I bambini sono risultati positivi al tampone molecolare e, di conseguenza, un numero importante di alunni è stato messo in quarantena.

Per quanto riguarda la scuola secondaria (scuola media), le lezioni si svolgeranno regolarmente sia nel plesso di Cavallari sia nel plesso “Valle incantata”.