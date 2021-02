Vittime sul Velino, ad Avezzano due giorni di lutto cittadino

L’amministrazione comunale di Avezzano ha deliberato il lutto cittadino per i giorni 21 e 22 febbraio.

Il Gonfalone della città sarà listato a lutto, saranno sospese le manifestazioni pubbliche e le attività di natura ludica e ricreativa per domenica e lunedì, saranno inoltre sospese dalle 15.00 alle 17:00 di lunedì 22 (in concomitanza con la celebrazione delle esequie) le attività commerciali e dei pubblici esercizi.

Sono queste le iniziative decise, raccogliendo il comune sentimento dei cittadini, per manifestare in modo tangibile e solenne il dolore della comunità di Avezzano per la scomparsa di Valeria Mella, Gianmarco Degni, Gian Mauro Frabotta e Tonino Durante.

L’amministrazione invita la cittadinanza ad osservare, nella giornata di lunedì, un minuto di silenzio nei luoghi di lavoro e nelle scuole.