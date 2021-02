Tanti auguri a Fabrizio Borgese!

Fabrizio Borgese compie 24 anni, tantissimi auguri!

Un compleanno diverso, ai tempi della pandemia, ma pur sempre da festeggiare. Buon compleanno a Fabrizio Borgese: per lui una dedica speciale da parte dei suoi amici.

“Tanti auguri al piccolo giullare pizzolano, sempre in prima linea per strapparti una risata, aspettando tempi migliori per stare di nuovo tutti insieme. I tuoi amici”.

A Fabrizio i migliori auguri anche dalla redazione del Capoluogo!