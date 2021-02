L’Aquila – Weekend prevalentemente soleggiato, temperature in rialzo con picchi che raggiungeranno i 20°C.

Il gelo e la neve dello scorso fine settimana, saranno soltanto un lontano ricordo quando, nell’imminente weekend, le temperature massime raggiungeranno picchi prossimi, se non superiori, ai 20°C. Sarà un fine settimana dal sapore primaverile; tanto sole ci attende, con al massimo qualche velatura in transito e assenza di precipitazioni associate. Le temperature saliranno ben oltre le medie del periodo. Questo avverrà grazie all’elevazione sul bacino centrale del Mediterraneo, di un vasto promontorio anticiclonico di matrice africana, che terrà alla larga le perturbazioni atlantiche dal nostro territorio.

La giornata di sabato trascorrerà con cielo sereno o al più poco nuvoloso su tutto il territorio aquilano, a causa del passaggio di qualche innocua velatura. Qualche banco di nebbia si formerà in bassa conca ma sarà in rapido dissolvimento. Non sono previste precipitazioni. Temperature in rialzo, sia nei valori minimi (-2/+2°C) che in quelli massimi (+15/+18°C). Venti deboli di direzione occidentale.

Le condizioni meteorologiche rimarranno pressoché invariate anche nella giornata di domenica, dunque tanto sole e qualche nube o velatura sparsa in transito, senza fenomeni. Le temperature minime saranno stazionarie, mentre le massime saliranno ancora di uno/due gradi e raggiungeranno picchi di 20°C. I venti spireranno deboli di direzione variabile.

L’inizio della nuova settimana seguirà le orme del weekend dal punto di vista meteorologico. Saranno la stabilità atmosferica e le temperature primaverili a farla da padrone. Per nuove nubi e precipitazioni bisognerà attendere ancora diversi giorni.

Le previsioni su scala regionale sono sul sito www.meteoaquilano.it