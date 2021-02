L’Abruzzo resta arancione: è ufficiale

L’Abruzzo resta arancione, c’è l’ufficialità.

Nessun provvedimento ulteriormente restrittivo per la Regione, che resta almeno per un’altra settimana in fascia arancione. La conferma è arrivata dopo il report settimanale della Cabina di Regia.

Ieri avevamo anticipato, attraverso le dichiarazioni del Presidente Marco Marsilio, la permanenza in fascia arancione dell’Abruzzo, grazie ad un lieve abbassamento del valore dell’indice Rt, passato a 1,17.

Due le province rosse in Abruzzo, per ordinanza del governatore regionale: Chieti e Pescara. Le province ovviamente resteranno zona rossa fino alla scadenza del provvedimento regionale, prevista per il 28 febbraio.