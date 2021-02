Amatrice, partiranno entro il 2021 i primi cantieri della ricostruzione in centro

Saranno aperti entro il 2021 i primi cantieri della ricostruzione in centro ad Amatrice. Approvati i primi 12 aggregati in Consiglio comunale.

Procede il lavoro dell’amministrazione comunale per portare alla luce i primi frutti di una ricostruzione rimasta colpevolmente ferma per troppi anni. Senza la necessità di ricorrere a nuovi Bandi, il Piano Straordinario di Ricostruzione (Psr) sarà presentato entro il prossimo mese di marzo. Così, entro l’anno corrente, Amatrice potrà vedere i primi cantieri nel suo centro cittadino, distrutto dal sisma del 2016, come riportato da Rietilife.

Inoltre, è stato delineato il cronoprogramma per la ricostruzione del complesso “Don Minozzi”. Si prevede l’apertura del cantiere entro fine luglio, poiché il progetto dovrebbe essere completato per il 30 aprile.