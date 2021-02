Nuovo anello a L’Aquila ovest, lavori ultimati al 70%

Sopralluogo sul cantiere per l’anello nei pressi dell’A24 a L’Aquila Ovest, lavori completati al 70%. Termine stimato per l’inizio dell’estate.

Proseguono i lavori per l’anello nei pressi del casello a L’Aquila Ovest dell’A24, dove il sindaco Pierluigi Biondi ha effettuato un sopralluogo per verificare la tabella di marcia, insieme agli assessori Carla Mannetti e Vittorio Fabrizi.

“Si tratta di un progetto importante – ha sottolineato il sindaco Biondi – che risolve una serie di criticità che riguardavano non solo il traffico, ma anche i pendolari, per cui c’erano state diverse sollecitazioni anche da parte della Prefettura. Era un’area caotica a cui abbiamo rimesso mano attraverso un progetto del 2009 che si era arenato, ma l’abbiamo riattivato. I lavori sono al 70% circa ed entro l’inizio estate ci dovrebbe essere la riconsegna dell’opera”.

“Il progetto – ha aggiunto l’assessore Fabrizi – inciderà sulla viabilità della zona ovest, con una soluzione in linea con i principi di fluidificazione del traffico. Prevista una grande rotatoria con soluzioni compatibili con il Piano urbano di mobilità. Ci sono stati dei rallentamenti nella tabella di marcia dovuti al maltempo, ma se il meteo resiste in qualche settimana dovrebbero essere completate le opere d’arte, per poi chiudere quelle accessorie”.

“Nel 2020 – ha ricordato infine l’assessore Mannetti – abbiamo approvato la variante al progetto che ci ha consentito di realizzare 2 nuove fermate, sulla ss80 e sulla ss17, dove persisteva un problema atavico per alto flusso pendolari che adesso abbiamo risolto”.

Attreverso un’intesa con la società Barattelli, che ha ceduto in comodato d’uso gratuito lo spazio in cui sono stati realizzati stalli per autobus, il progetto prevede inoltre anche un intervento di miglioramento della rotatoria su via Piccinini.

Il video del sopralluogo.