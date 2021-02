L’Aquila – Venerdì cielo sereno, temperature in ulteriore rialzo.

La giornata di venerdì trascorrerà con cielo sereno o al più poco nuvoloso su tutto il territorio aquilano e per l’intero arco delle 24 ore. Qualche nube sparsa si avrà sulle zone occidentali di confine e sul Gran Sasso, inoltre transiteranno delle innocue velature. Non sono previste precipitazioni. Banchi di nebbia si formeranno prima dell’alba in bassa conca e saranno in rapido dissolvimento.

Temperature in ulteriore rialzo, sia nei valori minimi (-3/+1°C) che in quelli massimi (+11/+14°C). Venti deboli da ovest/sud-ovest.



(Francesco De Angelis)

