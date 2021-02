Comunità Montana Montagna dell’Aquila, una risorsa concreta per il territorio aquilano

Quando pensi che sia tutto finito, quando ti senti un perdente, ti vedi assegnare qualcuno che pensi sia lì per giudicarti e insegnarti ciò che fino a quel punto hai sbagliato, invece impari a riscoprire te stesso, quello che sei e che vali.

Qualcuno che c’è per te giorno e notte, ti sorregge, ti guida, ti aiuta, ti fa riflettere per correggerti, diventando giorno dopo giorno parte della tua stessa famiglia, pronto ad esserci e a lottare vicino a te contro le istituzioni perché l’anima, il cuore e il tempo lo può donare solo chi crede veramente in quello che fa”.

La donna che ha rilasciato questa testimonianza al Capoluogo, è una mamma che da anni combatte una battaglia personale per la difesa dei suoi figli, assistita dalla cooperativa Leonardo, uno dei tanti casi che questa organizzazione gestisce sul territorio aquilano.

La cooperativa sociale Leonardo nasce nel 2003 e opera nel settore socio assistenziale, educativo, in collaborazione con gli Enti Pubblici del Lazio e dell’Abruzzo.

Lo scopo della cooperativa è quello di promuovere l’integrazione sociale dei cittadini, soci e non soci, mediante l’utilizzo delle preziose risorse umane e strumentali di cui dispone.

Anziani, minori, disabili, la cooperativa diventa una preziosa spalla per le troppe famiglie, chiamate dalla vita ad affrontare prove titaniche e spesso isolate nella solitudine della loro difficoltà.

I campi di intervento sul territorio sono molteplici e si coordinano con servizi e progetti locali, regionali, nazionali ed internazionali rivolti alla persona per conto di Enti pubblici a livello territoriale, regionale e nazionale.

I servizi socio assistenziali per i 42 comuni afferenti alla Comunità Montana ‘Montagna di L’Aquila’ sono gestiti dall’ambito distrettuale numero 5, diretto dal commissario Paolo Federico.

“Assistenza domiciliare ad anziani, minori, disabili; assistenza scolastica specialistica; centri diurni e centri estivi; child abuse – spiega Paolo Federico al Capoluogo – una risorsa importante per i cittadini dell’intero territorio aquilano che troppe volte, in tante occasioni si perdono nel labirinto di domande mai accolte e grovigli burocratici mai sbrogliati”.

Le esigenze familiari in certi casi sono tantissime.

Le famiglie non sono tutte uguali, così come non lo sono i problemi che ognuno di queste deve affrontare. C’è chi può avere bisogno di assistenza scolastica, di assistenza domiciliare, chi di una guida in situazioni difficili. Ma alle tante esigenze non sempre un territorio è pronto a rispondere con altrettanti strumenti, e capita spesso che qualcuno rinunci a lottare per ciò che gli spetta di diritto, non credendo più di avere alternative.

La cooperativa, che opera in stretta collaborazione con la comunità Montana, rappresenta una risorsa, ponendosi come risposta alle esigenze di famiglie che spesso non hanno le possibilità economiche per pagare un servizio professionale o anche uno sportello di ascolto.

In questo senso la Leonardo rappresenta la mediazione fra istituzioni e famiglie, fornisce un aiuto concreto a tutti coloro che, a volte, non sanno come chiedere una mano o a chi rivolgersi. È una realtà in cui lavorano professionisti che credono in ciò che fanno e si impegnano per mantenere alto il livello di intervento.

“Se per la burocrazia sei un semplice caso assegnato, un numero… per un operatore della cooperativa sei una persona a cui donare aiuto, esperienza e formazione”. Le parole cariche di gratitudine di una mamma rivolte ad una delle tante operatrici, che ogni giorno vivono il territorio accanto alle famiglie, condividendo e supportando il peso di fardelli enormi.