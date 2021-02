Afm L’Aquila, Giornata del Farmaco: raccolte 766 confezioni medicinali

Grande successo per la “Giornata di Raccolta del Farmaco 2021”.

Questi i numeri della “Giornata di Raccolta del Farmaco 2021” promossa dal Banco Farmaceutico con la collaborazione dell’Afm spa a L’Aquila: dal 9 al 15 febbraio (la durata dell’iniziativa) nelle 3 farmacie comunali dell’Afm coinvolte (Coppito, Pettino e Santanza) sono state raccolte 766 confezioni di medicinali (il 95% in più rispetto all’anno precedente), per un controvalore di € 5.120,00 (l’85% in più rispetto all’anno precedente). La colletta ora verrà consegnata agli enti assistenziali convenzionati con il Banco Farmaceutico – CRI Comitato L’Aquila, Fraterna Tau e Caritas – che offrono assistenza e farmaci gratuiti a chi non può permetterseli.

“Un risultato straordinario, quello raggiunto quest’anno in piena emergenza, anche grazie alla collaborazione e all’impegno di volontari e farmacisti che si sono messi a disposizione per questa iniziativa. Un ringraziamento sentito e sincero, dunque, a tutti loro: volontari, cittadini e farmacisti” – si legge in una nota di Alessandra Santangelo, Amministratore Unico dell’Afm spa – “L’Aquila non è una città come le altre, è una città che sta faticosamente rinascendo e quindi il suo tessuto economico e sociale è più fragile di fronte agli effetti economici della pandemia, ma anche in questa occasione i cittadini aquilani si sono dimostrati sensibili e attenti ai più bisognosi, consentendo a tante famiglie in difficoltà economica di poter contare su un cure e medicinali”.

Da registrare anche la dichiarazione di Marco Gentile (Delegato provinciale Banco Farmaceutico): “Un grazie sentito a tutti gli aquilani e in particolare ai farmacisti senza il cui aiuto non sarebbe stato possibile questo risultato. Fare il bene … fa bene a tutta la città!”.