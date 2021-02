T-red, il Comune di Avezzano vince ancora in appello: automobilista sanzionato

Un’altra causa in grado di appello sulla ‘doppia striscia di arresto’ del T-Red si è conclusa: vince il Comune di Avezzano, automobilista sanzionato.

Una nuova sentenza capovolta, dopo che il giudice di pace, in primo grado, aveva accolto un ricorso fondato sulla doppia striscia, con cui aveva assolto un conducente fotografato dal dispositivo perché aveva superato arbitrariamente il punto di arresto stabilito dal codice.

Anche in questo ulteriore caso, sono risultate evidenti le ragioni del Comune di Avezzano. Il Tribunale ha ritenuto di dovere, inoltre, condannare l’indisciplinato automobilista, oltre al pagamento del verbale con relativa decurtazione dei due punti sulla patente. Conducente condannato anche al pagamento delle spese legali per il doppio grado di giudizio, il tutto per un ammontare complessivo di diverse centinaia di euro.

“Dopo una serie di iniziali sconfitte in primo grado, quella di oggi è una nuova causa del T-Red vinta in appello dal Comune di Avezzano avente ad oggetto la cosiddetta “doppia striscia”, ottenuta grazie a un più approfondito e accurato accertamento dei fatti da parte della giustizia il cui irreprensibile impegno e rigore processuale sta energicamente portando in evidenza la correttezza degli accertamenti effettuati dalla polizia locale di Avezzano. L’attività di difesa in grado di appello delle ragioni del Comune di Avezzano proseguirà quindi con il consueto senso di responsabilità, sia per soddisfare l’interesse pubblico generale sia per assicurare la correttezza e l’imparzialità dell’azione amministrativa sia anche perché risulta ormai sempre più evidente che le probabilità di vittoria sul punto sono elevate, con buona pace per coloro che a più riprese hanno tentato di rappresentare a tutti i costi una gestione rovinosa dei verbali emessi dalla polizia locale per le infrazioni semaforiche”, il commento del Comandante della Polizia Locale, Luca Montanari.