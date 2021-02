Polisportiva L’Aquila Rugby e L’Aquila Rugby, presentata la stagione sportiva: pronti nonostante la pandemia

L’AQUILA – È stata presentata in mattinata nella sala “A. Autore” del Rugby Club Vecchio Cuore Neroverde la S.S. 2020-2021, ancora ferma causa Covid, di Polisportiva L’Aquila Rugby e L’Aquila Rugby Asd.

Ad illustrare il progetto tecnico e organizzativo congiunto il vice presidente della Polisportiva L’Aquila Rugby Domenico Evangelista, il presidente dell’Aquila Rugby Asd Paolo Mariani e il dirigente neroverde Luigi Niro. Con l’occasione c’è stata la presentazione del tecnico della formazione Seniores Alessandro Marozzi, frutto della collaborazione con la società di rugby femminile “Belve Neroverdi” di cui è già tecnico da tempo, alla terza settimana di allenamento con capitan Pattuglia & compagni dopo aver ereditato il gruppo dal dimissionario Roberto D’Antonio.

Presenti in conferenza stampa anche Gabriele Rosati, giocatore Seniores, Giulio Zecca, collaboratore di Marozzi anche nel rugby maschile, Ugo Andreassi responsabile del Settore Propaganda e Luigi Cerroni presidente del Rugby Club Vecchio Cuore Neroverde.

La stagione in corso, insolita causa pandemia, stenta a partire ma, come spiegato da Paolo Mariani, occorre farsi trovare pronti: “Cerchiamo di essere preparati per un eventuale inizio di campionato, siamo in un limbo, speriamo che il prossimo consiglio federale prenda una decisione definitiva sul da farsi. Come L’Aquila Rugby ci occupiamo della prima squadra in serie C1, abbiamo segnato un’altra squadra in serie C2 e abbiamo l’Under 16 Ѐlite e l’Under 18 Ѐlite supervisionate dal direttore tecnico Riccardo Parisse”.

A fargli eco coach Marozzi. “L’11 aprile (inizio del campionato ndc) è la data su cui dobbiamo lavorare, nonostante l’incertezza, per essere pronti. Abbiamo avuto una buona risposta a livello numerico, un buon mix tra giovani e anziani. Non possiamo lavorare sulla tecnica e sull’impegno fisico (fino al 7 marzo è vietato il contatto ndc) e ci adattiamo a questa situazione”.

“Vengo dalla Belve Neroverdi con Giulio Zecca, preparatore atletico – ha proseguito Marozzi – lui è presente anche con la squadra maschile sia per ragazzi con problemi fisici sia con alcuni che hanno timore nel fare allenamento collettivo. Oltre a Zecca, nello staff tecnico ci sono anche Jesse Du Toit per i trequarti e Alessandro Mucciante per gli avanti. Un ringraziamento va a D’Antonio per il lavoro svolto da luglio a novembre. Ad oggi non sappiamo che campionato sarà, i nostri ragazzi sono considerati degli atleti dilettanti con tutto ciò che ne consegue. Il nostro obiettivo è lottare per vincere. Occorre inoltre ridare il valore della maglia ai ragazzi. Devono essere un esempio dentro e fuori dal campo”.

Come spiegato dal vice presidente della Polisportiva L’Aquila Rugby Domenico Evangelista si sta svolgendo un lavoro di rinascita, sia organizzativo a livello amministrativo e nella composizione dello staff tecnico, sia comportamentale.

“La Polisportiva cura il settore Propaganda dall’Under 6 all’Under 14 e viviamo insieme all’Aquila Rugby Asd che si occupa dell’Under 16, Under 18 e Seniores. Stiamo rinascendo anche rimettendo il tutto in piedi con un vigore nuovo, per quanto concerne le regole comportamentali con l’approvazione del Codice Etico. Per tornare ad alti livelli occorre un’organizzazione di livello adeguato”.

“Capendo il momento di difficoltà economica generale abbiamo deciso il pagamento della quota dei nostri tesserati, da febbraio a maggio, della cifra unica di 100euro. L’unica alternativa per i bambini è lo sport all’aperto e noi siamo pronti ad accoglierli con tutte le precauzioni del caso”, ha concluso Evangelista.

Polisportiva L’Aquila Rugby e L’Aquila Rugby Asd restano alla finestra per eventuali sponsorizzazioni e si preparano al lancio della campagna soci per il sostegno concreto per l’inizio del campionato.