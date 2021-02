Mercoledì delle Ceneri, le celebrazioni a L’Aquila

17 febbraio, mercoledì delle Ceneri: inizia oggi ufficialmente la Quaresima 2021. Il Mercoledì delle Ceneri è un giorno che per i credenti è tradizionalmente legato alla pratica del digiuno e al divieto di mangiare carne.

Diverse le celebrazioni a L’Aquila nella giornata di oggi: nella Chiesa di S. Maria del Suffragio in Piazza Duomo, sarà celebrata, nella mattinata alle ore 11,00 e in serata alle ore 18,00 la S. Messa del Mercoledì delle Ceneri.

La celebrazione diocesana delle Sacre Ceneri presieduta dall’Arcivescovo Metropolita Cardinale Giuseppe Petrocchi, avrà inizio invece alle ore 17,30 nella Parrocchia di San Sisto in L’Aquila

Mercoledì delle Ceneri: il significato

Il Mercoledì delle Ceneri è il primo giorno di Quaresima (il periodo precedente alla Pasqua) secondo il rito romano.

La celebrazione delle Ceneri costituiva infatti il rito che dava inizio al cammino di penitenza dei fedeli, che sarebbero stati assolti dai loro peccati la mattina del Giovedì Santo e tale periodo è caratterizzato dall’invito alla conversione a Dio. Sono pratiche tipiche della Quaresima il digiuno ecclesiastico e altre forme di penitenza, la preghiera più intensa e la carità.

Il rito delle ceneri prevede che il sacerdote sparga un pizzico di cenere benedetta, ricavata secondo la tradizione bruciando i rami d’ulivo benedetti nella Domenica delle palme dell’anno precedente, sul capo o sulla fronte dei fedeli.

Quest’anno, in vista del Covid, dopo l’omelia il celebrante in seguito all’igienizzazione delle mani, benedirà le ceneri e pronuncerà una volta la formula dell’imposizione e si avvicinerà poi ai fedeli per spargere le Sacre Ceneri, mantenendo il distanziamento e indossando la mascherina a protezione di bocca e naso.