L’Aquila, sorpresi con 100 gr di cocaina: un arresto e una denuncia

Due aquilani sorpresi con 100 grammi di cocaina in auto, operazione della Squadra Mobile.

Personale della Squadra Mobile, nei giorni scorsi, ha tratto in arresto P.F., 50enne, e denunciato in stato di libertà M.O. 59enne, entrambi aquilani, colti nella flagranza del delitto di illecita detenzione di sostanza stupefacente. In particolare, gli investigatori aquilani, impegnati in un’attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di stupefacenti e in sinergia con i potenziati servizi di controllo del territorio, hanno intercettato una Mercedes di colore grigio, con a bordo due persone note alle Forze dell’Ordine, mentre transitava sulla s.s. 17 – località “Vascapenta”. Il controllo dell’autovettura, di proprietà di P.F., ha consentito di rinvenire nel cassetto porta oggetti un involucro contenente circa 100 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, destinata al mercato aquilano. Inoltre, nel corso della successiva perquisizione nell’abitazione di P.F., è stata rinvenuta una pistola legalmente detenuta che nella circostanza è stata ritirata in via cautelare.

In considerazione di quanto emerso, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di L’Aquila, Dr. Stefano Gallo, P.F. è stato tratto in arresto e sottoposto agli arresti domiciliari, mentre M.O. è stato denunciato in stato di libertà. Nella giornata successiva, l’arresto è stato convalidato dal G.I.P. che ha disposto, inoltre, l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari.