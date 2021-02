Camion in fiamme sulla Superstrada del Liri. Disagi alla circolazione, traffico deviato su strade secondarie.

Per ragioni in corso d’accertamento un camion con rimorchio è andato improvvisamente in fiamme sulla Superstrada del Liri. Il mezzo ha preso fuoco all’altezza dell’uscita del McDonald’s di Avezzano.

Sul posto Vigili del Fuoco e Polizia Locale di Avezzano, che hanno messo in sicurezza l’area. Traffico deviato sulle strade secondarie, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza per gli automobilisti in transito in entrambe le direzioni.

Fortunatamente non c’è stata nessuna conseguenza per l’automobilista alla guida del mezzo andato in fiamme.