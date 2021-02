Asl 1, vaccini agli ultra 80enni: si comincia con Montereale

L’AQUILA – Iniziano le vaccinazioni agli ultra 80enni nella Asl 1. Oggi inizia Montereale. Intanto Cosenza striglia le Asl: “Campagna vaccinale da implementare”.

Sono 12700 (tra prime e richiami) le dosi di vaccino anti Covid 19 somministrate ad oggi dalla Asl 1 Avezzano – Sulmona L’Aquila. Numeri che non fanno certo impazzire il commissario dell’Agenzia sanitaria regionale, Pierluigi Cosenza: “I lockdown vanno bene, – sottolinea il commissario, come riportato da Il Messaggero – ma per funzionare devono essere davvero incisivi. Finora non hanno prodotto grandi risultati. Ecco perché il vaccino deve essere lo strumento principe e la campagna deve essere implementata nel più breve tempo possibile. Il mio è un richiamo istituzionale alla responsabilità dei manager. Li invito ad accelerare l’organizzazione delle procedure. Le zone rosse servono a rallentare la circolazione del virus ed erano l’unico strumento in nostro possesso nelle prime fasi. Ora ci sono i vaccini e non si può pensare di ricorrere ancora a lungo alle chiusure che producono costi sociali rilevanti”.

Intanto prosegue la campagna vaccinale e oggi si inizia con i residenti del comune di Montereale, nati tra il 1924 e il 1930, che sono stati convocati all’ospedale San Salvatore. Si procede secondo le prenotazioni effettuate sulla piattaforma regionale: circa 10mila le manifestazioni d’interesse registrate. Intanto prosegue la vaccinazione di forze dell’ordine e i rimanenti tra gli operatori sanitari. “Stiamo allestendo punti di vaccinazione nei principali centri dei 108 comuni della provincia, – spiega il direttore sanitario Franco Marinangeli a Il Centro – con la collaborazione dei sindaci che forniscono spazi adeguati, come ad esempio palestre o ambulatori, per le somministrazioni in loco. Inoltre, chi può viene convocato in ospedale, mentre si andrà a domicilio per le persone con patologie gravi o allettate. Per chi non si è prenotato coinvolgeremo i medici di base, in modo da contattare direttamente gli assistiti”. Oltre l’ospedale, individuate a L’Aquila 8 linee vaccinali che dovrebbero entrare in funzione nel Musp in via Ficara.