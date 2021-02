Servizio Civile, prorogati i termini per fare domanda

Servizio Civile, ancora un giorno per poter fare domanda.

È stato prorogato infatti fino al 17 febbraio 2021 ore 14:00 il termine di scadenza per poter presentare la domanda come volontario al Servizio Civile, inizialmente previsto per il 15.

493 i posti disponibili per la regione Abruzzo. I progetti per il Servizio Civile, finanziati con il decreto 18 del 13 gennaio 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento politiche giovanili e il SCU, consentono ai giovani tra i 18‪ e i 28‬ anni di dedicare il proprio tempo ad azioni utili alla comunità e al Paese in modo pacifico e non violento, rappresentando un’importante occasione di crescita.

La posticipazione della scadenza al 17, al fine di poter permettere a tutti i giovani di partecipare, è dovuta alla grande quantità di domande caricate su piattaforma Dol ma non ancora presentate. Durante le 48 ore, quindi dal 15 al 17, però, non sarà possibile ritirare la propria candidatura.

I 493 posti per l’Abruzzo, messi a disposizione dal CSV della regione, sono ripartiti all’interno di numerose iniziative di programmi come “Benessere per tutti e per tutte le età”, “Un sistema da comunicare”, ” Territorio: sostenibilità, valorizzazione, beni artistici e culturali destinati unicamente ai ragazzi iscritti alla misura” Garanzia Giovani “.

Le domande vanno presentate online (munendosi di Spid) all’indirizzo ‪https://domandaonline.serviziocivile.it‬

Per informazioni, è possibile contattare il Csv Abruzzo

telefono: 0862.318637; 0871.330473

e-mail: ‪serviziocivile@csvabruzzo.it‬

web: ‪www.csvabruzzo.it