Risveglio da brividi nell’Aquilano con temperature tutte sotto zero.

-18 a Castel del Monte, -19 a Campo Felice, -8.4 nella zona di L’Aquila Ovest (Lago vetoio)

Minime basse stamane, come riporta Meteo aquilano, complice la stabilizzazione del tempo che ha portato l’assenza di vento e nuvole.

Valori ragguardevoli a fondovalle, meno sugli altopiani dove ci si attendevano picchi diffusamente sotto i -20 che non sono arrivati se non localmente, molto probabilmente per via del repentino aumento dei valori in libera atmosfera.

Infatti basta notare il forte incremento verificatosi nelle stazioni che non risentono dell’inversione termica; un esempio su tutti Campo Imperatore, che é passato dai -16 di due giorni fa, ai +2 di questa mattina.

Queste le temperature più basse di oggi:

Campo Felice loc. Camardosa -19,2 °C

Castel del Monte loc. Pietrattina -18,5 °C

Marsia -18,0 °C (Meteo Abruzzo)

A fondovalle sotto i mille metri:

Pizzoli loc. Cermone -10,3 °C

Valle del Salto -10,2 °C (Meteo Lazio)

Assergi -10,1 °C

Prata d’Ansidonia -9,8 °C

Colle di Roio -9,3 °C

L’Aquila Lago Vetoio -8,4 °C

Civita di Bagno -8,1 °C

San Demetrio -7,6 °C

Paganica -7,4 °C

Amatrice -7,4 °C (Meteo Lazio)

Avezzano -5,1 °C (Meteo Abruzzo)

Sulmona -4,2 °C (Meteo Abruzzo)