L’Aquila – Mercoledì cielo poco nuvoloso, temperature massime e minime in rialzo.

La giornata di mercoledì trascorrerà con cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio aquilano e per l’intero arco delle 24 ore. Qualche nube sparsa in transito sarà possibile sulle zone occidentali e a ridosso dei rilievi fino a metà pomeriggio. Non sono previste precipitazioni. Banchi di nebbia si formeranno prima dell’alba in bassa conca e sugli altopiani appenninici ma saranno in rapido dissolvimento.

Temperature in rialzo, sia nei valori minimi (-7/-3°C) che in quelli massimi (+7/+10°C). Venti deboli da ovest.

(Francesco De Angelis)

Le previsioni su scala regionale sono sul sito www.meteoaquilano.it

(MeteoAquilano)