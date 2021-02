Elital e Dante Labs lanciano i Laboratori Mobili per test Covid 19

Importante sinergia tra due aziende aquilane leader nei rispettivi settori, Elital e Dante Labs: arrivano i “Laboratori Mobili” per test Covid 19.

Dalla collaborazione tra Elital e Dante Labs, due aziende leader dell’innovazione tecnica e scientifica che insistono sul territorio aquilano e condividono il Tecnopolo d’Abruzzo come sede operativa, nasce il primo laboratorio mobile per test Covid 19. La vicinanza spaziale e di visione strategica delle due aziende si è concretizzata nella realizzazione di un progetto innovativo ed unico in Europa; ovvero la realizzazione di due laboratori di biologia molecolare avanzata mobili per analisi biologiche, attualmente allestiti anche per le analisi sui tamponi Covid 19. Ogni laboratorio mobile ha una capacità di analisi di oltre 300 campioni ogni due ore.

I laboratori mobili sono equipaggiati con macchinari d’avanguardia, cappa biologica a flusso laminare, congelatore farmaceutico, sistemi di analisi biologica molecolare, due postazioni PC e tutto l’occorrente in rispetto delle norme applicabili. Il sistema è autosufficiente e green in quanto è in grado di funzionare sia in autonomia grazie alle batterie al Litio montate a bordo, sia connesso alle colonnine di ricarica delle auto elettriche.

Un aspetto importante che è stato tenuto in debita considerazione, infatti, è l’usabilità del mezzo in tutti gli scenari possibili, dai porti ai piccoli aeroporti, nell’impiego nei grandi eventi, dall’ambiente urbano al supporto di disabili, per le manifestazioni sportive ecc. all’impiego di zone remote difficili da raggiungere o fuori dagli schemi dei grandi numeri.

I laboratori mobili sono poi dotati di sistema di connessione dati ad alta velocità a doppia banda, compatibile con il futuro 5G, pertanto i dati elaborati sono disponibili in tempo reale per i report da inviare agli utenti.

“La missione di Dante Labs è quella di avvicinare la scienza alla popolazione, e sentiamo, in questo momento di emergenza, il dovere di spendere tutte le nostre energie per questa missione”, dice Andrea Riposati Amministratore Delegato e co-fondatore di Dante Labs. “Il laboratorio mobile rappresenta un investimento di capitali e innovazione scientifica importante per la nostra azienda che ci permetterà di poter meglio servire le esigenze della popolazione Europea”.

“Elital ha fatto innovazione potendo declinare la proprie competenze sulle specifiche necessità operative di Dante Labs” dice Guido Arista Direttore Tecnico di Elital, “Dal punto di vista sistemistico infatti è stato possibile introdurre georeferenziazione dei dati, il sistema di geofence a bordo del veicolo per definirne aree operative su base geografica, tutti gli apparati di bordo sono remotizzati in modo da controllarne lo stato di efficienza e lavoro secondo gli standard di Industria 4.0, abbiamo curato al massimo l’ergonomia e l’abitabilità per gli operatori. Abbiamo anche pensato ad ulteriori possibilità di connessione dati, come quella via satellite, per le zone isolate e le regioni remote in altre continenti e missioni umanitarie sia civili che militari.”

Questo è un ulteriore esempio della vivacità del territorio aquilano e della possibilità di creare opportunità facendo squadra, infatti Elital ha competenze nella progettazione e costruzione di apparecchiature per lo Spazio e Difesa mentre Dante Labs ha radicata competenza nel sequenziamento del genoma umano. Due mondi apparentemente distanti ma che grazie alla reciproca conoscenza e dialogo hanno cooperato per fare innovazione.