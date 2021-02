Covid 19, 2 casi nella scuola media di Pizzoli

Due casi positivi al Covid 19 nella scuola media di Pizzoli.

Si tratta dell’istituto comprensivo “Don Lorenzo Milani” di Pizzoli.

In queste ore si sta procedendo alla sanificazione delle aule e dei pulmini, come da protocollo. Per adesso sono in quarantena solo gli alunni coinvolti.

“Stiamo aspettando gli esiti sulla possibile presenza della variante del Covid 19 – spiega al Capoluogo il sindaco di Pizzoli, Giovannino Anastasio – ci vorranno ancora dei giorni. Intanto stiamo seguendo tutte le procedure come da protocollo“.