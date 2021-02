Comune L’Aquila, dirigente trasferita in Regione

I lavori della Giunta regionale, dirigente del Comune dell’Aquila trasferita “per compensazione” in Regione. Tutti i provvedimenti approvati.

Si è riunita ieri in videoconferenza la giunta regionale presieduta dal presidente Marco Marsilio. Durante la riunione è stato approvato il Disciplinare per la definizione dei criteri e delle modalità per i controlli successivi di regolarità amministrativa del Servizio Autonomo Controlli e Anticorruzione. Approvata, su proposta dell’assessore Guido Quintino Liris la nuova articolazione della pianta organica nonché il programma del fabbisogno del personale del triennio 2021 – 2023 dell’ATER di L’Aquila e la rimodulazione della dotazione organica e il programma triennale 2021 / 2023 del fabbisogno di personale dell’ATER di Pescara. Approvato il Documento tecnico di accompagnamento 2021-2023 e il Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Conferito l’incarico di dirigente del Servizio “Personale” – sede L’Aquila, a Ilda Coluzzi, dirigente trasferita presso la Giunta Regionale d’Abruzzo a seguito di interscambio per compensazione dal Comune di L’Aquila. Conferito a Cristiana Sabatini, l’incarico di dirigente del Servizio “Territoriale per l’Agricoltura Abruzzo Sud” – sede Chieti incardinato presso il Dipartimento Agricoltura. Su impulso dell’assessore al bilancio, Liris, inoltre, tenuto conto delle richieste pervenute dai cittadini interessati dalla notifica degli avvisi di accertamento in materia di tassa automobilistica regionale, dopo una verifica di fattibilità del Servizio Entrate la giunta ha disposto la proroga fino al 31 agosto 2021 del termine di pagamento degli avvisi di accertamento relativi all’anno 2017. Autorizzati atti aggiuntivi per contratti di mutuo provvista BEI (Banca Europea per gli Investimenti) con oneri a carico dello Stato per la realizzazione di interventi di edilizia scolastica stipulati in data 30 dicembre 2015 e in data 22 dicembre 2017. Il provvedimento si è reso necessario per consentire l’utilizzo delle risorse ancora disponibili oltre le scadenze vigenti e consentire, pertanto, ai Comuni beneficiari di accedervi a decorrere dal 1° marzo e fino al 25 novembre 2021. È necessario, infatti procedere alla stipula di ulteriori atti aggiuntivi modificativi dei contratti di mutuo in essere, che dispongano un nuovo piano delle erogazioni con ultima data utile di utilizzo al 25 novembre 2021. Assegnato un contributo finanziario al Comune di Vasto pari a 10mila euro per l’organizzazione dell’evento sportivo “Concentramento nazionale femminile di Tennistavolo A2 “.

La giunta regionale su proposta dell’assessore Emanuele Imprudente, ha esteso il periodo di caccia di selezione al cinghiale dal 1 febbraio al 30 settembre 2021. La decisione è stata assunta al fine di ridurre le criticità che la specie esercita sulle attività agro-economiche della Regione e tenuto conto che un’estensione dei periodi di prelievo della caccia di selezione alla specie, al termine della caccia collettiva, può sicuramente contribuire a limitare gli impatti negativi specie sulle attività agricole, ottenuto il parere favorevole dell’ISPRA. L’Esecutivo ha anche aderito alla rete di monitoraggio dell’orso bruno marsicano, istituita dall’Autorità di Gestione del PATOM, operante presso il Ministero dell’Ambiente. Eventuali risorse da stanziare per il funzionamento della Rete saranno stabilite con successivo atto in attuazione della legge regionale 15/2016 (Interventi a favore dell’ Orso bruno marsicano). Verranno successivamente individuati i referenti regionali che parteciperanno al Focal Point, previsto nella Rete di monitoraggio dell’orso bruno marsicano. Approvato un accordo per la formalizzazione di un partenariato pubblico e privato tra la Regione Abruzzo, le Camere di commercio, le università del territorio abruzzese ed i distretti agroalimentari. L’obiettivo, tra l’altro, è valorizzare il Sistema Abruzzo delle produzioni agroalimentari di qualità, favorendo l’aggregazione delle imprese della filiera agroalimentare in macro-distretti produttivi regionali.

Su proposta dell’assessore Nicoletta Verì, istituito un tavolo tecnico regionale , in attuazione della vigente normativa sul livelli essenziali di assistenza, per la discussione delle problematiche negli ambiti clinici della terapia intensiva e terapia sub intensiva pediatrica. Approvata l’attività di governo clinico dei pediatri di libera scelta per l’anno 2021, concordata in sede di Comitato permanente regionale della pediatria di libera scelta con le Organizzazioni Sindacali di categoria.

Su proposta dell’assessore Nicola Campitelli, definito un protocollo di intesa tra Regione Abruzzo, Snam S.p.A. e CITRAMS volto ad approfondire le potenzialità attuali e le conseguenti possibilità di sviluppo della tratta ferroviaria Sulmona – L’Aquila – San Sepolcro, o parti di esso, mediante la sua conversione al vettore idrogeno. Ciascuna parte sosterrà interamente tutti i costi e le spese generate dall’esecuzione di tutte le attività previste dal Protocollo, inclusi i costi del personale impiegato. La Regione Abruzzo, nel processo di accelerazione della transizione energetica dai combustibili fossili a nuove fonti di energia, in linea con le più recenti strategie dell’UE, ha avviato infatti una serie di strategie e di azioni in tema di mobilità sostenibile con particolare attenzione all’idrogeno. A tal riguardo, sono stati avviati anche dei tavoli di lavoro informali con le università abruzzesi e player di settore a livello nazionale ed europeo, in particolare con il CITRAMS e SNAM spa. E emersa l’opportunità di avviare una collaborazione finalizzata a iniziative coordinate per definire criteri e modalità operative per l’individuazione e realizzazione di progetti volti a favorire la transizione energetica della Regione Abruzzo attraverso la decarbonizzazione del servizio ferroviario regionale mediante il ricorso all’idrogeno.